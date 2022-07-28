عملية النقل بين رؤساء البعثات تعد الأكبر في تاريخ «الخارجية» وتمت وفق معايير وأسس تضمن استمرارية وحيوية الديبلوماسية الكويتية

ضرورة المحافظة على المصداقية الدولية التي اكتسبتها الكويت في نهجها السياسي وعلى النزاهة والمكانة المرموقة التي انتهجتها «الخارجية» في عملها

استقبل رئيس مجلس الوزراء الفريق أول م.الشيخ أحمد نواف في قصر السيف وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد، حيث قدم له رؤساء البعثات الديبلوماسية والقنصلية الجدد.

ونقل رئيس الوزراء في كلمة له أمام السفراء الجدد تهاني وتبريكات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بمناسبة شرف اختيارهم لتمثيل الكويت في الدول المعتمدين لديها، داعيا المولى أن يوفقهم ويسدد على طريق الخير والنجاح عملهم.

وقال مخاطبا السفراء: «إن انطلاقتكم الجديدة كسفراء للكويت في دولكم التي اعتمدتم فيها تمثل استمرارية لتاريخ طويل للديبلوماسية الكويتية الفريدة والتي بعد توفيق الله وتوجيهات القيادة السياسية حققت فيها الكويت مكانة إقليمية ودولية عكست ثقة المجتمع الدولي واحترامه للكويت بشهادة جميع الدول الشقيقة والصديقة».

وأضاف: «أوصيكم خيرا بالمواطنين في الدول التي شرفتم بتمثيل الكويت فيها من خلال فتح قنوات اتصال رسمية تلبي كل احتياجاتهم ولوازمهم وتسهل عليهم أمورهم وتعمل على تذليل أي معوقات تواجههم أثناء سفرهم».

وأكد أهمية المحافظة على المصداقية الدولية التي اكتسبتها الكويت في نهجها السياسي على مر السنين وعلى النزاهة والمكانة المرموقة التي انتهجتها وزارة الخارجية في عملها.

وأوضح أن عملية النقل هذه بين رؤساء البعثات الديبلوماسية تعد الأكبر في وزارة الخارجية، مبينا أنها تمت وفق معايير وأسس تضمن استمرارية وحيوية الديبلوماسية الكويتية.

من جهته، قال وزير الخارجية الشيخ د.أحمد الناصر خلال اللقاء إن السفراء الجدد تشرفوا أمس بأداء القسم الدستوري أمام سمو ولي العهد والاستماع إلى توجيهات صاحب السمو الأمير التي نقلها سموه، إضافة الى توجيهاته وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء التي تضمنت حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالمواطنين ورعاية مصالحهم والذود عنها، مؤكدا أن هذه التوجيهات تعد نبراسا لعمل السفراء في الخارج سيما في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

حضر المقابلة، رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل، والمستشار في ديوان رئيس الوزراء الشيخ د.باسل الصباح، ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران.