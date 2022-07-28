توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد ابتداء من يوم غد الجمعة بامتداد منخفض حراري يمد المنطقة بكتلة هوائية حارة ورطبة تتكاثر معها السحب مصحوبة بأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا وتنشط الرياح المثيرة للغبار على بعض المناطق بسبب الرياح الهابطة.

وقال مراقب قسم التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي لـ «كونا»: إن الطقس المتوقع نهار اليوم الخميس حار ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط لاحقا بين 10 و40 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة بين 45 و46 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاعه بين 2 و6 أقدام.

ولفت إلى أن الطقس ليلا حار إلى مائل للحرارة ورطب نسبيا خصوصا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات بين 12 و40 كيلومترا في الساعة على أن تكون درجة الحرارة الصغرى المتوقعة بين 30 و33 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاعه بين 2 و6 أقدام.

وعن طقس نهار يوم الجمعة توقع القراوي أن يكون غائما جزئيا ورطبا خصوصا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات بين 12 و40 كيلومترا في الساعة مع فرص لهطول أمطار متفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة بين 41 و43 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاعه بين 2 و6 أقدام.

وبين أن حالة الطقس ليلا غائم جزئيا إلى غائم ورطب خصوصا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات بين 10 و40 كيلومترا في الساعة مع فرصة أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا على أن تكون درجة الحرارة الصغرى المتوقعة بين 29 و31 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاعه بين 2 و6 أقدام.

وعن حالة طقس نهار السبت توقع أن يكون غائما جزئيا إلى غائم ورطب على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات بين 12 و40 كيلومترا في الساعة مع فرص لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة بين 38 و40 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاعه بين 2 و6 أقدام.

وأشار القراوي الى أن حالة الطقس ليلا غائم جزئيا إلى غائم ورطب خصوصا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات بين 10 و40 كيلومترا في الساعة مع فرصة لهطول أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا ودرجات الحرارة الصغرى المتوقعة بين 29 و31 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاع الموج بين 2 و6 أقدام.