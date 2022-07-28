الشايع: ندعو عموم المحسنين إلى الوقوف بجانب ذوي الإعاقة ومرضى الشلل وتسهيل حياتهم

قال رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الخيرية الإنسانية محمد الشايع إن الجمعية تحرص على تخفيف معاناة المرضى والمعاقين من الفقراء والمساكين، وتسهيل حياتهم والعمل على دمجهم في مجتمعاتهم، مبينا أن مشروع "كن عوناً لهم" يبعث الأمل في نفوس هؤلاء المعاقين وخاصة مرضى الشلل، حيث يتم توفير كراسي خاصة تمكنهم من قضاء حاجاتهم، والاعتماد على أنفسهم، والخروج من العزلة إلى الاندماج في المجتمع.

وأوضح الشايع أن المساهمة مفتوحة لدعم هذا المشروع، مبيناً أن هناك مئات المعاقين ومن يعانون من حالات الشلل، الذين هم في أمس الحاجة لتلك الكراسي الطبية المتطورة، مبينا أن هذا المشروع يستقبل زكاة الأموال، وينتفع منه الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام، الذين أعياهم الفقر وأنهكتهم الأمراض والإعاقات المختلفة، مستشهدا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه».

وفي الختام دعا الشايع عموم المحسنين والمحسنات الذين جبلوا على فعل الخير، إلى المشاركة في تخفيف آلام إخوانهم من ذوي الإعاقة، تطبيقاً لمبدأ التكافل الاجتماعي بين المسلمين، وتعزيزاً لمد يد العون والمساعدة لكل محتاج.