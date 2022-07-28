القاهرة - ناهد إمام



أكدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن مصر تعمل على جعل الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «COP27»، المرتقب في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، فرصة حقيقية لشباب المصريين الدارسين بالخارج لتقديم حلول غير تقليدية ومبتكرة وأفكارهم واقتراحاتهم لكافة التحديات التي تواجهنا والمتعلقة بقضايا المناخ.



وأعلنت السفيرة نبيلة مكرم، امس عن تلقي الوزارة كافة الاقتراحات والأفكار من شباب المصريين الدارسين بالخارج والخاصة بمؤتمر تغير المناخ «COP27»، حول الطاقة النظيفة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، كما تلقت الأفكار التي يرغبون في تنفيذها بمصر فيما يتعلق بمجال دراستهم من أبحاث علمية قاموا بإعدادها في المجالات البيئية وبملف المناخ، وذلك للاستفادة من نتائجها خلال فترة الإعداد للمؤتمر.



وأشارت إلى أنه تم موافاة وزارة البيئة بكافة المقترحات والأفكار التي تقدم بها شباب الدارسين بالخارج، وهم: هشام نصر المتخصص في مجال هندسة الطاقة المتجددة، وجو وهبة المتخصص في مجال الاستدامة البيئية، ورامي العادلي المتخصص في إدارة التنمية المستدامة وهندسة الميكانيكا، ومينا حنين المتخصص في الأتمتة وتكنولوجيا المعلومات، وليلى شوما المتخصصة في وسائل الإعلام الرقمية، ومحمد محمود الوصيف مهندس بترول متخصص في علوم الأرض والتربة، ود.نادين مصطفى المتخصصة الهندسة الكيميائية.



وشددت السفيرة نبيلة مكرم على أهمية انعقاد الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «COP27» بمصر وتنسيق كافة الجهود لإظهار مصر في أبهى صورها خلال فترة انعقاد المؤتمر، مثمنة جهود الدولة المبذولة استعدادا للمؤتمر، حيث إن هذا المؤتمر سيكون علامة فارقة كبيرة للدولة المصرية فيما يخص قضايا المناخ وتقليل الانبعاثات والتحول إلى الطاقة النظيفة المتجددة.



ولفتت إلى أنه يتم التحضير لتخصيص يوم للشباب ضمن فعاليات «COP27» تحت عنوان «الشباب وجيل المستقبل»، لعرض أفكارهم ومقترحاتهم لحماية البيئة والتصدي لآثار التغيرات المناخية وسيتم استعراض المشكلة والحلول الخاصة بكل قطاع بملف البيئة والمناخ.

وأوضح بيان لوزارة الهجرة أن ذلك يأتي في إطار التعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزارة البيئة، واستكمالا لما تم الاتفاق عليه خلال لقاء السفيرة نبيلة مكرم، ود.ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، للتنسيق لمشاركة شباب المصريين الدارسين بالخارج «MEDCE»، في «COP27».