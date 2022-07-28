القاهرة - ناهد إمام



احتفل المصريون بنيويورك لأول مرة بـ «يوم مصر» باعتراف رسمي من السلطات الأميركية، على غرار احتفالات مقاطعة أونتاريو الكندية بشهر يوليو شهرا للحضارة المصرية والتراث المصري.



وذكر بيان لوزارة الهجرة امس أن وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، هنأت المصريين بالولايات المتحدة الأميركية، على إطلاق أول احتفال شعبي سنوي في 23 يوليو تحت شعار «يوم مصر» في نيويورك، مؤكدة أن الجالية المصرية بالخارج تقوم بدور كبير في الترويج للدولة وإنجازاتها الممتدة من حضارة عظيمة أثرت بكنوزها وثقافتها العالم أجمع.



وأعربت الوزيرة عن تمنياتها بنشر الاحتفال بمصر في شهر يوليو من كل عام بين كل المصريين في العالم وسط احتفالات شعبية تساعد على الترابط بين الجالية، وتروج لمصر كمقصد سياحي وللدولة وإنجازاتها، وتستعرض ثقافتنا وكل ما تعكسه هويتنا المصرية العربية من مأكولات وفنون وأزياء وعروض فلكلورية.



من جانبه، أوضح د. ياسر نور الدين رئيس مؤسسة السعادة للإغاثة الإنسانية Happiness Organization for Human Relief، أن غالبية دول العام كانت تحتفل بعيدها القومي بنيويورك ماعدا مصر، لذا قرر مجلس إدارة المؤسسة البدء منذ سنتين ونصف تقريبا بتقديم كافة الأوراق والطلبات لولاية نيويورك لإدراج هذا اليوم يوما مصريا من كل عام.



وتابع نور الدين «استطعنا أن نحصل على تصديق من حاكم ولاية نيويورك إيريك آدمز Eric Adams بأن يكون الثالث والعشرين من يوليو يوما مصريا خالصا من كل عام، وتسلم مجلس إدارة المؤسسة شهادة موقعة من عمدة المدينة بذلك».



يذكر أن الاحتفال بشهر الحضارة المصرية بدأ في كندا عام 2019، وتم رفع العلم المصري أمام برلمان أونتاريو الكندي، بعد أن تقدم النائب شريف السبعاوي عضو برلمان أونتاريو، بدعم من الجالية المصرية في كندا، بمشروع القانون 106 إلى البرلمان، والذي تمت مناقشته والتصويت عليه ليصبح قانونا ساريا وجزءا من الدستور.