اتهمت الشرطة الأسترالية رجلا بقتل السائحة الألمانية سيمون شتروبل عام .2005

وقالت شرطة نيو ساوث ويلز إنه تم إلقاء القبض على رجل 42/ عاما/ في منزل في بيرث غربي أستراليا "بعد تحقيقات مكثفة".

وجرى تسليم الرجل بعد ذلك إلى ولاية نيو ساوث ويلز في شرق أستراليا، حيث اتهمته الشرطة في وقت متأخر من مساء الأربعاء بالقتل والعمل على تحريف مسار العدالة.

وشوهدت شتروبل / 25 عاما/ آخر مرة في موقف للقوافل في ليسمور، على ساحل نيو ساوث ويلز، بعد قضاء ليلة مع صديقها وأصدقائها آنذاك في 11 شباط/فبراير .2005

وعثر على جثتها بعد ستة أيام، مخبأة تحت سعف نخيل في ملعب رياضي على بعد أقل من 100 متر من موقف القوافل.

وفي ذلك الوقت، بدأت الشرطة المحلية تحقيقا مشتركا مع قيادة شؤون الجريمة في الولاية والشرطة والمدعين العامين في فورتسبورج، بألمانيا.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2020 ، عرضت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز مكافأة قدرها مليون دولار أسترالي (700 ألف دولار أمريكي) للحصول على معلومات تقود إلى القبض على الضالعين في مقتل شتروبل وإدانتهم.

وفي وقت لاحق من ذلك العام، قالت الشرطة لصحيفة "نورثرن ستار" المحلية إنها تلقت منذ ذلك الحين معلومات جديدة.