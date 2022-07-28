بدأت صباح اليوم الخميس عملية فصل التوأم السيامي اليمني "مودة ورحمة" من محافظة عدن بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني في الرياض.

وصرح المستشار بالديوان الملكي السعودي رئيس الفريق الطبي والجراحي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بأن العملية الجراحية قد" تستغرق قرابة 11 ساعة".

وأوضح أنها "ستجرى على 6 مراحل بمشاركة 28 طبيبا وأخصائيا إلى جانب الفنيين وكوادر التمريض".

وأضاف أن "التوأم السيامي اليمني هما من الإناث وولدتا ملتصقتين بأسفل الصدر والبطن وبحسب الفحوصات تشتركان بالكبد والأمعاء واشتباه باشتراكهما بغشاء القلب".

ووصل التوأم السيامي اليمني وذويهما من مدينة عدن إلى الرياض الشهر الماضي بواسطة طائرة الإخلاء الطبي الجوي للخدمات الصحية بوزارة الدفاع السعودية بعد أن وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بنقلهما من اليمن إلى الرياض لإجراء الفحوص الطبية لدراسة إمكانية فصلهما.

جدير بالذكر أن هذه العملية تأتي ضمن البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية والتي شملت حتى الآن قرابة 140 توأما من 23 دولة في ثلاث قارات بمجموع عدد ساعات وصل لقرابة 600 ساعة ودراسة 117 حالة توأم سيامي، وفقاً لبيانات رسمية.

وأُجريت أول عملية فصل توائم ملتصقة في السعودية في 31 كانون الأول/ديسمبر 1990 لتوأم سيامي سعودي ملتصق في منطقة البطن وتمت العملية في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض على يد الدكتور عبد الله الربيعة الذي كان يشغل وقتها منصب وزير الصحة لتتوالى بعدها عمليات فصل التوائم في المملكة.