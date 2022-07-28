ساهم انخفاض اليورو أمام الدولار الى أدنى مستوياته في تعزيز مبيعات مجموعة "كيرينغ" الفرنسية للسلع الفاخرة في النصف الأول من العام، على الرغم من تراجع النمو في "غوتشي" العلامة التجارية الأبرز التابعة للمجموعة.

وأعلنت المجموعة الأربعاء أن مبيعاتها الاجمالية ارتفعت بنسبة 16 بالمائة على أساس مقارن و23 بالمائة على أساس التقارير، إلى 9,93 مليار يورو (10,04 مليار دولار)، ويرجع الفارق بشكا أساسي إلى تأثيرات العملة.

وارتفع صافي الأرباح بنسبة 34 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي إلى 1,99 مليار يورو.

وتباطأ النمو في الربع الثاني على الرغم من أن "كيرينغ" قالت إن الأداء القوي في أوروبا الغربية واليابان وأميركا الشمالية عوّض تأثير الإغلاق في الصين بسبب كوفيد.

وكانت الصين من أبرز الأسواق المعززة لنمو العلامات التجارية الفاخرة في السنوات الأخيرة، لذا فإن الإغلاق لفترات طويلة يمكن أن يكون له تأثير كبير على الأداء التجاري.

ولم تقدم "كيرينغ" توزيعا جغرافيا لمبيعاتها.

وتمثل "غوتشي" أكثر من نصف إجمالي مبيعات المجموعة الفرنسية، لكن نمو الدار الإيطالية الفاخرة تراجع بنسبة 15 بالمائة وفقا للتقارير.

وقفزت مبيعات "إيف سان لوران" التابعة أيضا ل"كيرينغ" بنسبة 42 بالمائة، و"بوتيغا فينيتا" بنسبة 18 بالمائة.