أظهرت نتائج استطلاع نشرته المفوضية الأوروبية أن الثقة الاقتصادية في منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو وصلت في تموز/يوليو الجاري إلى أدنى مستوى لها في ما يقرب من عام ونصف.

وتراجع مؤشر الثقة الاقتصادية بأكثر من المتوقع إلى 99 في تموز/يوليو، مقابل 5ر103 في الشهر السابق. وكان من المتوقع أن تتراجع القراءة إلى .102 وقراءة الشهر الجاري هي الأدنى منذ شباط/فبراير .2021

ويعكس انخفاض المؤشر في تموز/يوليو التراجعات الكبير في الثقة في الصناعة والخدمات، فضلا عن ثقة المستهلكين.

وانخفض مؤشر الثقة الصناعية إلى 5ر3 مقابل سبعة قبل شهر. وكانت القراءة المتوقعة عند ستة.

وجاءت ثقة المستهلكين عند سالب 27، لتتطابق مع التقديرات الأولية، إلا أنها جاءت دون قراءة الشهر السابق التي كانت عند سالب 8ر.23

وتراجع مؤشر الثقة في الخدمات إلى 7ر10 في تموز/يوليو مقابل 1ر14 في الشهر السابق، ليقل بكثير عن توقعات الخبراء الذين توقعوا أن تكون القراءة عند 5ر.13

وشهدت الثقة في قطاع البناء تراجعا متوسطا إلى 3 مقابل 4ر3 في حزيران/يونيو.

وتراجعت الثقة الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي ككل إلى 6ر97 في تموز/يوليو، مقابل 8ر101 في الشهر السابق. وهذه القراءة هي الأدنى منذ شباط/فبراير .2021