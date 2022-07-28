أفادت صحيفة ((لو فيجارو)) اليومية الفرنسية بأن حرائق الغابات في مقاطعة أرديشي بجنوب شرق فرنسا التي اندلعت صباح الأربعاء أدت إلى إحراق 900 هكتار من الأراضي وأجبرت على عمليات إخلاء في مدن مختلفة.

ووفقا للصحيفة، فقد تم تعبئة 550 من رجال الإطفاء و100 آلية بالإضافة إلى وحدات إطفاء جوية للسيطرة على الحرائق.

ويستمر تقدم الحريق الرئيسي على طول نهر أرديشي ويتجه نحو مدينة فوغ حيث يتواجد رجال إطفاء أرديشي، وفقا للسلطات المحلية.

وقالت السلطات إن "المساكن ليست مهددة" و"تم تأمين" المنطقة الصناعية في لافيليديو.

وتم إغلاق عدد من الطرق البرية وفُتح تحقيق لمعرفة سبب الحرائق. /