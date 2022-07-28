انطلقت بالدوحة فعاليات "مهرجان الرطب المحلي السابع 2022" بمشاركة أكثر من 80 مزرعة محلية بهدف الترويج لإنتاج الرطب في إطار دعم جهود تحقيق الأمن الغذائي في قطر.

وتنظم المهرجان وزارة البلدية بإدارة سوق (واقف) التراثي، أشهر الأسواق الشعبية والتاريخية في العاصمة القطرية، ويستمر حتى 10 أغسطس المقبل بالتزامن مع موسم إنتاج الرطب في البلاد.

ويستهدف المهرجان دعم الجهود الرامية لتحقيق الأمن الغذائي والاهتمام بتطوير قطاع الزراعة بما فيها النخيل ودعم أصحاب المزارع والمهتمين بزراعة الرطب والارتقاء بأصناف التمور بالدولة، بحسب المنظمين.

وقال مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية يوسف الخليفي في تصريحات صحفية خلال افتتاح المهرجان إنه يرمي إلى تشجيع أصحاب المزارع المحلية في إيجاد منفذ لعرض وتسويق إنتاجهم مباشرة للجمهور ما يساهم في زيادة حجم مبيعاتهم ويعزز قدرتهم على زيادة الإنتاج وتطوير الأسلوب التسويقي.

وأضاف الخليفي أن الإنتاج السنوي تجاوز 82 بالمائة من نسبة الاكتفاء الذاتي وأن الوزارة تطمح حاليا لتحسين جودة المنتج المحلي عبر الدعم الذي تقدمه لأصحاب المزارع، مشيرا إلى أنه سيعقب هذا المهرجان تنظيم مهرجان للتمور خلال الفترة المقبلة بعد أن تم العام الماضي توزيع 100 غرفة لتجفيف التمور لهذا الغرض.

وذكر أن هذه النسخة تشهد لأول مرة مشاركة بعض المزارع بعرض بعض أنواع الفواكه المنتجة محليا، كتجربة لبيان مدى استعداد أصحاب المزارع لتنظيم مهرجان للفواكه المحلية، وذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه قطر لدعم وتشجيع الإنتاج المحلي من جميع المنتجات الوطنية.

ويقام المهرجان سنويا في سوق (واقف) الذي يمتاز بشعبيته والإقبال الكبير عليه نظرا لكونه مركزا تاريخيا ومرفقا سياحيا مهما للمواطنين والمقيمين والزائرين على حد سواء، فضلا عن موقعه المميز في وسط الدوحة، ما يجعل الوصول إليه أمرا ميسرا للجميع.

وذكر المنظمون أنهم حددوا مجموعة من الاشتراطات للمشاركة في المهرجان منها أن تكون الرطب جيدة ونظيفة وخالية من الإصابات والحشرات والشوائب، فيما يقوم فريق مختص من إدارة الشؤون الزراعية بأخذ عينات من المزارع المشاركة للفحص والتحليل، بغية التأكد من خلوها من المواد السامة والأثر المتبقي من المبيدات.

وتسعى الوزارة من خلال هذه المهرجانات إلى التعريف بالمنتج المحلي والترويج له بين الجمهور لتشجيع الإنتاج والتعاون مع القطاع الخاص في إطار خطة الوزارة التي تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضروات والفواكه في العام 2023، طبقا للمصدر نفسه.