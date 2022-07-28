أعلنت اتحادات سائقي القطارات في المملكة المتحدة عن يوم آخر لإضراب السائقين في 13 آب/ أغسطس، ليبنوا على الإجراء الذي اتخذوه بإغلاق قطاع كبير من شبكة السكك الحديدية في البلاد حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكرت مجموعة "أسليف" العمالية إن السائقين صوتوا على إضراب آخر في تسع شركات قطارات في إطار الخلاف الدائر بشأن الأجور.

ومن المقرر بالفعل أن يدخلوا إضرابا في سبع شركات يوم السبت المقبل، بينما شل إجراء من جانب اتحاد منفصل حركة معظم شبكة السكك الحديدية البريطانية.

وقال وزير النقل في الممكلة المتحدة جرانت شابس، عبر قناة "سكاي تي في" قبل أن يعلن اتحاد "أسليف" عن الإضراب إن القادة العماليين يصبحون "متشددين بصورة متزايدة" ويعرقلون الجهود الرامية إلى تحديث السكك الحديدية.