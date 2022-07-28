أعلنت شركة شل للطاقة عن توزيعات أرباح وعمليات إعادة شراء للأسهم، بينما روجت للأرباح المعدلة البالغ قدرها 5ر11 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام، مستشهدة بـ"الأداء التشغيلي" القوي في ظل "أسواق الطاقة المتقلبة".

وقد زادت هذه المكاسب أرباح الشركة بأكثر من الضعف بالمقارنة مع نفس الفترة الزمنية في العام الماضي. وقالت شل إن ارتفاع الأسعار في المصافي والنتائج الأفضل في تجارة الغاز والكهرباء أدى إلى موازنة تراجع العائدات في أعمال الغاز الطبيعي المسال.

وفي العموم، ساعد ارتفاع أسعار الوقود الشركة في تحقيق أكثر من 18 مليار دولار.

ويتوقع برنامج إعادة الشراء، شراء أسهم بقيمة 6 مليارات دولار، مع وجود خطط لإنجاز هذه الصفقات بحلول الربع الثالث من عام .2023 ويأتي ذلك بالإضافة إلى عمليات إعادة شراء بقيمة 5ر8 مليار دولار، تمت بالفعل خلال النصف الأول من العام الجاري.