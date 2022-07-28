من المتوقع أن يرفع منتجو الأغذية والمشروبات الاسعار بصورة أكبر خلال الربع المقبل في الدنمارك، مما يشير إلى أن معدل التضخم لم يصل بعد إلى ذروته.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن استطلاعا نٌشرت نتائجه اليوم الخميس أظهر أن 81% من منتجي الأغذية قالوا إنهم يتوقعون ارتفاع الأسعار خلال الثلاثة أشهر المقبلة، مقارنة بـ 76% منذ شهر.

وكان معدل التضخم قد ارتفع في الدنمارك إلى 2ر8% في حزيران/يونيو الماضي، وهو الأعلى منذ أربعة عقود، كما انخفضت ثقة المستهلكين لتصل لأدنى مستوى لها على الاطلاق.

وقالت ليسيت روسنبيك وهي خبيرة اقتصادية في بنك "آربايدنيس لاندسبنك" إن هذا يرسل رسالة واضحة للدنماركيين، بأن هناك المزيد من ارتفاع الاسعار في الأفق". وأضافت " نحن الآن نشهد أقوى ارتفاع للاسعار منذ نحو 49 عاما، ومن الواضح أنه لم ينته بعد".