أعلنت وزيرة الميزانية الإسبانية ماريا خيسوس مونتيرو أن الحكومة بصدد تقديم مشروع تشريع للكونجرس في وقت لاحق اليوم الخميس لفرض ضرائب استثنائية على البنوك وشركات الطاقة.

وأصدرت مونتيرو، التي تتولى وزارتها الإشراف على الضرائب، هذا الإعلان الليلة الماضية.

ولفتت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أن الحكومة تبقي على تفاصيل خطة الضرائب سرا منذ أعلنها رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في 12 تموز/يوليو.

وتهدف الضرائب إلى تمويل حزمة واسعة من التدابير التي تهدف إلى تخفيف تأثيرات التضخم المرتفع، في رابع أكبر اقتصاد في منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو.

وذكر تقرير تلفزيوني اليوم أن الحكومة تهدف إلى فرض ضرائب على أرباح البنوك من الفوائد والرسوم، فيما ذكر تقرير صحفي أنه سيتم فرض ضرائب الطاقة على المبيعات المحلية للشركات.

وتقول الحكومة إنها تستهدف جمع نحو سبعة مليارات يورو (15ر7 مليار دولار) خلال عامين بهذه الضرائب.