طالبت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية بأن يكون هناك باب إضافي بقمرات قيادة الطائرات المبنية حديثا لحمايتها من الاختطاف، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وبعد سنوات من الدعوات لمزيد من الحماية من قبل بعض منظمات الطيارين وأمر من الكونجرس لاتخاذ إجراء بشأن هذه المسألة في قانون لعام 2018، أصدرت إدارة الطيران الاتحادية مقترحا يتطلب وضع حواجز ثانوية في الطائرات الجديدة التي تشغلها شركات الخطوط الجوية الكبيرة.

وأمرت إدارة الطيران الاتحادية، عقب شهور من اختطاف أربع طائرات في 11 أيلول/ سبتمبر 2001 مما أدى إلى مقتل نحو 3000 شخص، بأن يتم تركيب أبواب صلبة في جميع طائرات الركاب.

وأوضحت إدارة الطيران أن من شأن الحواجز الجديدة المقترحة أن تعيق الدخول إلى قمرة القيادة خلال الفترات القصيرة التي يحتاج فيها الطيار إلى فتح الأبواب الموجودة خلال رحلة الطيران.

وقال وزير النقل بيت بوتيجيج في بيان: "تحافظ طواقم الطيران على أمننا عندما نسافر. إنهم أيضا بحاجة إلى الحماية، ويعتبر وضع القواعد الجديدة خطوة مهمة للأمام".