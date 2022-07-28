تلقت 12 مدرسة على الأقل في نيوزيلندا تهديدات بقنابل الخميس ما تسبب في إرباك يعتقد أنه نجم عن هجوم إلكتروني من خارج البلاد.

والعديد من المدارس التي طالتها التهديدات إما أُغلقت أو أخليت.

وتأتي موجة التهديدات الجديدة بعد 24 ساعة على تحذيرات كاذبة تلقتها أربع مدارس في نيوزيلندا في وايكاتو وتيمز وغيزبون بالجزيرة الشمالية (نورث آيلاند).

وقال رئيسة اتحاد مدراء المدارس في نيوزيلندا شيري تيلور-باتل لشبكة آر إن زد إنها تحدثت إلى وزارة التعليم التي "فهمت أن الأمر يتعلق بروبوت الكتروني من الخارج".

وقالت الشرطة في بيان إنها "لا تعتقد أن هناك خطرا أمنيا".

غير أن السلطات قالت إنها لا تزال تحقق بشأن تهديدات تلقتها مدارس في مارلبورو وماسترتون وكايكورا وغريماوث وكوينزتاون ودانستان وآشبورتن وبالمرستون نورث.

وقال المسؤول عن منطقة تاسمان سايمون فيلتهام إن السلطات تتحدث مع "شابين" فيما يتعلق بتهديد وُجه إلى كلية مارلبورو للبنات.

وحتى الآن لم ترد معلومات عن العثور على عبوات متفجرة في أي من المدارس التي تلقت تهديدات.

وحصلت حادثة مماثلة في 2016 عندما تلقت مدارس في أنحاء نيوزيلندا وأستراليا تهديدات كاذبة بوجود عبوات متفجرة في حرمها.