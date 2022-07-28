قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن فيروس "كورونا" لا زال باقيا ومستمرا إلا أن الحرب ضده اختلفت لتوفر الكثير من الإمكانات لمكافحته، وذلك في أعقاب شفائه من "كورونا" وتأكد النتيجة السلبية لاختبار حمله للفيروس.

وأضاف بايدن، في مؤتمر صحفي نقله تلفزيون "سي إن إن" الأمريكي، أن متحور "بي إيه 5" الجديد يعني أن الكثيرين سيصابون بالفيروس رغم اتخاذ كافة الاحتياطات ولكن هذا لا يعني وجود تقصير، فالفيروس لا زال باقيا ولكن الحرب ضده قد اختلفت بعدما بات هناك قدرة لتوفير الحماية ضد المرض الشديد، مشيرا إلى انخفاض حالات الوفاة الناجمة عنه بنسبة 90 بالمئة رغم تزايد الإصابات منذ توليه السلطة.

وأكد أن المتحور الجديد الذي أصابه سهل الانتقال وأصاب الكثيرين حول العالم ويجب اتخاذ احتياطات لمحاولة إبطاء انتشار الفيروس، وحث على ارتداء الكمامات خلال الوجود في مكان مغلق مزدحم وضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتوفير حماية إضافية ضرورية لكل شخص ولمن حوله.

وأشار إلى أنه يمكن تفادي وقوع الوفاة أو المرض الشديد عبر الجرعات التعزيزية من اللقاح والاختبارات المنزلية والعلاجات سهلة الاستخدام..مؤكدا أنه بالحصول على الجرعات التعزيزية المنصوح عليها وفق الفئة العمرية تقل فرص المرض الشديد بشكل كبير وأن معظم حالات الوفاة تمت بين من لم يواظبوا على جرعات اللقاح والجرعات التعزيزية، وحث المواطنين فوق الخمسين عاما على الحصول على جرعاتهم التعزيزية المقررة.

وأعرب عن شكره لتمنيات الجميع له بالشفاء خلال الأسبوع الماضي، وشكره لأفراد للطاقم الطبي بالبيت الأبيض للرعاية الطبية الرائعة التي قدموها له، مشيرا إلى أن أعراضه كانت طفيفة وأن تعافيه كان سريعا وأنه بصحة جيدة وأنه تمكن من العمل خلال فترة العزل والقيام بواجياته دون أي انقطاع.