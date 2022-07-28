قررت بولندا شراء المئات من الطائرات المقاتلة والدبابات وقطع المدفعية من كوريا الجنوبية في طلبية كبيرة.

وقال وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشاك إنه تم توقيع عقود صفقة الأسلحة، والتي تم الإعلان عن بعض منها بالفعل، في وارسو ولم يذكر الوزير أي تفاصيل عن تكلفة الصفقة إلا أن تقارير في كوريا الجنوبية أشارت إلى عدة مليارات دولار.

ومن المقرر أن تصل أول 12 طائرة مقاتلة من طراز "اف ايه- 50" من بين 48 طائرة إلى بولندا في عام 2023، لتحل محل طائرات سوفيتية التصميم.

وقال بلاسشاك لوكالة الأنباء البولندية "باب" إن بولندا ستتلقى 180 دبابة من طراز "كيه2-" القتالية، وستصل المجموعة الأولى منها في العام الجاري، مشيرا إلى أن مجموعة أخرى تبلغ 800 دبابة، سيتم تصنيع عدد منها في بولندا.

كما سيحصل الجيش البولندي، اعتبارا من العام الجاري على 48 من مدافع هاوتزر ذاتية الدفع لتحل محل المدافع التي تم منحها لأوكرانيا. كما سيحصل الجيش على 600 مدفع هاوتزر إضافية في عام 2024، وسيتم البدء في إنتاجها في بولندا اعتبارا من عام 2026 .

يذكر أن بولندا أحد أكبر الداعمين عسكريا وسياسيا لأوكرانيا وتقوم بإعادة تسليح نفسها ضد أي تهديد من روسيا.