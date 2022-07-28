أكد نادي بايرن ميونخ الألماني، تعاقده مع المغربي آدم ازنو، ظهير أيسر برشلونة الإسباني، بعد أيام قليلة من ضم ماتيس تيل (17 عاما).

ويعمل بايرن، صاحب الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالدوري الألماني، على تعزيز صفوفه بأبرز المواهب الشابة في العالم، لكن في الوقت الذي سيتدرب فيه الفرنسي تيل مع الفريق الأول، فمن المتوقع أن ينضم ازنو في البداية إلى فريق الشباب.

وأوضح النادي البافاري، في بيان اليوم /الخميس/- أنه ضم ازنو (16 عاما) بعقد طويل الآمد، وفي المستقبل قد يتنافس مع ألفونسو ديفيز في مركز الظهير الأيسر بالنادي.

وقال يوخين ساوير، مدير فريق الشباب في بايرن ميونخ "آدم ظهير أيسر موهوب ولديه الكثير من النزعة الهجومية، إنه ذكي وماهر تقنيا وقوي، ويمرر كرات عرضية بشكل جيد".