أعلن مكتب الاحصاءات السويدي اليوم الخميس أن الاقتصاد نما بنسبة أكبر من المتوقع خلال الربع الثاني الذي امتد حتى حزيران/يونيو الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثاني نما بنسبة 4ر1% مقارنة بالربع الأول.

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت آراؤهم بلومبرج قد توقعوا نمو الاقتصاد خلال الربع الثاني بنسبة 7ر0%.

وتظهر البيانات التي نٌشرت اليوم تعافي كبير غير متوقع من انكماش الاقتصاد في بداية العام.

ويشار إلى أن المفوضية الأوروبية خفضت مطلع هذا الشهر من توقعاتها لنمو الاقتصاد السويدي خلال عام 2022 إلى 3ر1%،وهي تعد أدنى نسبة نمو بين دول الكتلة الأوروبية الـ.27