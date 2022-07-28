أظهرت بيانات مكتب الاحصاء النرويجي أن معدل البطالة في النرويج تراجع خلال شهر آيار/مايو الماضي، كما ارتفع معدل التوظيف.

وتراجع معدل البطالة إلى 2ر3% في آيار/مايو الماضي مقارنة بـ 3ر3% في شباط/فبراير الماضي.

ويشار إلى أن معدل البطالة في آيار/مايو الماضي يشير إلى متوسط البطالة خلال الفترة من نيسان/أبريل حتى حزيران/يونيو الماضي، وبالنسبة لشهر شباط/فبراير الماضي يشير إلى متوسط البطالة من كانون الثاني/يناير حتى آذار/مارس .

وكان معدل البطالة قد بلغ في نيسان/أبريل 2ر3 %.

وتراجع عدد العاطلين إلى 93 ألف في آيار/مايو الماضي مقارنة بـ 98 ألف في شباط/فبراير الماضي. وارتفع عدد العاملين إلى 857ر2 مليون شخص في آيار/مايو الماضي مقارنة بـ 842ر2 مليون في شباط/فبراير الماضي.