ذكر مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام العقيد محمد ابراهيم ان قوة الإطفاء العام انتهت من جميع الاستعدادات الخاصة بشهر محرم عبر تأمين الحسينيات في البلاد، وأوضح ان ادارة العمليات المركزية فعلت خطة لتوزيع نقاط والتي حددت في 15 موقعا بجميع المحافظات وذلك للتدخل السريع، بالإضافة الى رفع الجهوزية في جميع مراكز الإطفاء بتوجيهات من سعادة رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد وبإشراف مباشر من نائبي رئيس قوة الإطفاء العام لقطاعي المكافحة والوقاية لسد جميع الثغرات المتعلقة في السلامة والوقاية من الحريق وتعزيز الأمن المجتمعي طوال هذه الفترة.



وأضاف العقيد محمد بدر ان الخطة التي اعدتها قوة الإطفاء العام شملت عددا من الجولات التفتيشية المكثفة على جميع الحسينيات والتي تولت عملية التأكد من استيفــاء اشتراطات الأمن والسلامة والوقاية من الحريق ورفع التقارير الخاصة بها.



كما وزعت نقاطا على 15 موقعا ذي كثافة بعدد المرتادين للتدخل السريع في حالات الطوارئ وتم تزويد هذه النقاط بآليات وقوة عاملة.



وشدد العقيد محمد بدر على ضرورة تعاون المواطنين والمقيمين مع فرق قوة الإطفاء العام وتنفيذ تعليماتها، مشيدا في الوقت نفسه بتعاون أصحاب الحسينيات وتفهمهم لجميع الاشتراطات والذين أبدوا تعاونا كبيرا لتطبيق الخطط المعدة لذلك.