أعلنت مديرة إدارة خدمات نقل الدم بوزارة الصحة د.ريم الرضوان إطلاق الحملة السنوية للتبرع بالدم «معا للأبد سور للوطن» الثلاثاء المقبل بالتزامن مع الذكرى الـ 32 للاحتلال العراقي الغاشم للكويت.



وقالت الرضوان في تصريح صحافي أمس إنه سيتم استقبال المتبرعين في بنك الدم بالجابرية وجميع مراكز التبرع التابعة للإدارة من الساعة الـ8 صباحا حتى الـ 8 مساء، حيث سيتم توزيع الهدايا التذكارية على المتبرعين.



وذكرت أن هذه الحملة تأتي للسنة السابعة على التوالي في إطار التعاون المشترك بين وزارة الصحة ممثلة في بنك الدم ووزارات الدولة بمشاركة الجهات ذات المسؤولية المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الحكومي.



وأضافت أن هذه الشراكة تأتي ترسيخا لمفهوم العمل الإنساني والتطوعي وتعزيز التكافل الاجتماعي ونشر ثقافة التبرع، مبينة أن الحملات السابقة لاقت نجاحا بزيادة عدد المتبرعين اذ تم جمع 359 كيس دم في عام 2021، داعية المواطنين والمقيمين إلى التعبير عن حبهم للكويت والمشاركة في هذه المناسبة الوطنية بصورة عملية من خلال التبرع بالدم لتكون هدية من القلب إلى القلب وللتذكير ببطولات شهدائنا الأبرار الذين قدموا دماءهم فداء لدولتنا الحبيبة.



ولفتت إلى ان الحاجة للدم مستمرة بلا انقطاع، وذلك لمساعدة جميع المرضى المحتاجين، حيث ان الدم عصب الحياة وقطرة دم قد تنقذ بها حياة.