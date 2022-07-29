أكد القائم بالأعمال بسفارة الكويت في مملكة كمبوديا المستشار ظاهر الخرينج، أن أيادي الكويتيين الإنسانية تمتد إلى مختلف مشارف الأرض ترجمة لأصالة معدن أهل الكويت حكاما وشعبا، وتكريما لها، جاء ذلك خلاله استقباله لمدير إدارة الإغاثة في نماء الخيرية بجمعية الإصلاح الاجتماعي خالد الشامري، والوفد المرافق له، أثناء تنفيذ إغاثة ومشاريع متنوعة في مملكة كمبوديا.



وقال الخرينج: إن العمل الخيري للمؤسسات الرسمية والقطاع الأهلي بالكويت شريك أساسي ومهم في تنمية العلاقات الثنائية مع الدول، كما يعد رافدا من روافد العمل الديبلوماسي، مشيرا إلى أن العمل الخيري الكويتي في كمبوديا يتم بالتنسيق المباشر مع الحكومة الكمبودية وبإشراف السفارة.

فيما أشاد الملحق الديبلوماسي ناصر الحجرف بالإسهامات الكبيرة والمختلفة التي يقوم بها القطاع الخيري الكويتي في مملكة كمبوديا وغيرها من الدول.



بدوره، شكر الشامري الخرينج والحجرف على حفاوة الاستقبال، مثمنا ما تقوم به وزارة الخارجية بمشاركة أعضاء السلك الديبلوماسي في متابعة المشاريع الخيرية بدول عملهم، حتى صار سفراء الكويت إلى جانب عملهم الديبلوماسي سفراء للإنسانية.