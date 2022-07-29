وفقاً للدكتورة فيكتوريا يغوروفا، رئيسة القسم التنظيمي والمنهجي في معهد بحوث التنظيم الصحي بموسكو يجب عدم إعطاء البطيخ لمن هم دون عام.



وتشير الخبيرة، إلى أنه لا ينصح بإعطاء البطيخ الأحمر للأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة، ولا ينصح بتناول أكثر من أربع قطع منه، كما لا ينصح بتناوله في الليل. لأن تناول كمية كبيرة من البطيخ الأحمر يمكن أن يؤدي إلى مشكلات في الجهاز الهضمي وعملية التبادل الغذائي.



وتقول: «بالنظر إلى أن مؤشر نسبة السكر في البطيخ الأحمر مرتفع، لذلك لا ينصح بتناول أكثر من 500 غرام في اليوم (3-4 قطع)، كما لا ينصح بإعطاء أكثر من 50-80 غراما للأطفال الذين يقل عمرهم عن 3 سنوات. ولا ينصح بتناول البطيخ الأحمر ليلا بسبب تأثيره المدر للبول».



وتشير الطبيبة، إلى أن فوائد وأضرار البطيخ الأحمر تعتمد على عوامل كثيرة، مثل النضوج، والنضارة والكمية التي يأكلها الشخص وظروف زراعته واحتوائه على النترات. لذلك لا ينصح الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الجهاز الهضمي، وحصى الكلى والسكري بإضافته إلى النظام الغذائي أو يمكنهم تناوله بكميات قليلة وبحذر.

المصدر «نوفوستي»