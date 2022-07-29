وجدت دراسة تضمنت سجلات نحو 116000 شخص على مدار 30 عاما، أن الكميات المعتدلة من النشاط البدني لمدة تتراوح بين 300 و600 دقيقة يمكن أن تكون النقطة المثالية لتقليل مخاطر الوفيات. وإذا جعلت هذه التدريبات أكثر شدة، فيمكنك الاستفادة من 150 إلى 300 دقيقة فقط في الأسبوع، في حين أن الشعور بالرضا من المحتمل أن يجني جسمك المكافآت نفسها.



وهذه النافذة العريضة التي تتراوح بين 150 و600 دقيقة تجلب معظم الفوائد من حيث إطالة العمر وتقليل خطر الوفاة لأسباب أخرى غير الشيخوخة.



وبحثت الدراسة في المشاكل المرتبطة بجهاز القلب والأوعية الدموية على وجه الخصوص، وتقترح أنه في حين أن الإفراط في ممارسة الرياضة لا يمثل مشكلة فيما يتعلق بصحة القلب، إلا أنه لا يفعل الكثير من حيث الحد من مخاطر الوفاة المبكرة. والتأثير المحتمل للنشاط البدني على الصحة كبير، ومع ذلك لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الانخراط في مستويات عالية من النشاط البدني المطول أو القوي أو المعتدل الشدة فوق المستويات الموصى بها يوفر أي فوائد إضافية أو آثار ضارة على صحة القلب والأوعية الدموية، كما يقول خبير التغذية دونغ هون لي، من جامعة هارفارد.



وفي الوقت الحالي، توصي وزارة الصحة والخدمات البشرية الأميركية إما بممارسة نشاط بدني معتدل لمدة 150-300 دقيقة أسبوعيا (مثل المشي أو تمارين الجمباز على سبيل المثال)، أو 75-150 دقيقة من النشاط البدني القوي أسبوعيا (هذه الأنشطة مثل السباحة والجري وركوب الدراجات).

المصدر «ساينس ألرت»