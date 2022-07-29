NOPE

تدور الأحداث في إطار من الرعب حول مجموعة من الأشخاص تربطهم ظواهر غامضة. الفيلم من إخراج جوردان بيل، بطولة دانيال كالويا، كيكي بالمر، براندون بيريا، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 25 الشهر المقبل.

SMILE

تبدأ الأحداث بعد مشاهدتها لحادثة غريبة لمريضة، تبدأ الطبيبة «روز كوتر» في مواجهة الحوادث المخيفة التي لا يمكنها تفسيرها، وتجد نفسها في مواجهة ماضيها المزعج وواقعها الجديد المرعب. الفيلم من إخراج باركر فين، بطولة سوزي باكون، جيسي تي. أوشر، كايل جالنر، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 29 سبتمبر.