كلما طفحت ظاهرة من ظواهر العنف على المجتمع، تتوجه أصابع الاتهام إلى نوعية الأفلام التي يشاهدها الناس، والسؤال هل السينما أدت إلى العنف؟ أم أن العنف في السينما مجرد انعكاس مجتمعي موجود رصدته عدسات التصوير السينمائي؟ والحقيقة هي أن الإجابة تتأرجح بين التساؤلين فقد رصدت السينما الواقعية بعض أشكال العنف في المجتمع ومن خلال مخيلة الكتاب والمخرجين تطور العنف ليأخذ منحى مختلفا خارج نطاق الواقع متحولا إلى فانتازيا مؤثرة على الواقع، أي أن السينما هنا ليست المتهم الأول في ظواهر العنف، بل السينما مؤثر ومتأثر في آن واحد، والأمثلة عديدة، فبعد الحرب العالمية الثانية انتشر الفقر والجهل في عدد من الدول الأوروبية ما أدى إلى نشوب صراعات مجتمعية وعنف على لقمة العيش، وطورت السينما هذه النزعة من العنف وأصدرت أفلاما مليئة بالدموية.



في سلسلة أفلام «Rambo» للنجم سيلفستر ستالون على سبيل المثال (تلك السلسلة التي صورت معاناة جندي أميركي بعد حرب فيتنام) أظهرت العنف في أبشع صوره سواء عنف مجتمعي أو قتال دموي، وصور الفيلم تلك المعاناة وذلك العنف بشكل يظهر البطولة ويثير التعاطف، فتمنى المراهقون أن يكونوا في صلابة جون رامبو وشجاعته وإقدامه، وبهذه الطريقة الملتوية في تصوير العنف أصبحت السينما مؤثرا ومتأثرا، حيث تأثر الكاتب بقصص الجنود في الحرب وكيفية هروبهم من الأسر وكيف استقبلهم أبناء أوطانهم ونقل الحقيقة وهكذا أصبح الفيلم متأثرا بالعنف ثم نقل الفيلم ذلك العنف بشكل مبالغ فيه فأصبح مؤثرا.



نوع آخر من العنف شاهدناه في سلسلة أفلام «The Purge» والذي يعد عنفا لمجرد العنف، فالكاتب هنا نسج قصة خيالية بعيدة كل البعد عن المنطق وافترض أنه في زمن ما سيتحتم على الحكومة التخلص من الزيادة السكانية، وفي الوقت نفسه تقليل نسبة الجريمة في المجتمع عن طريق تقنينها بتخصيص يوم معين يطلق عليه يوم التطهير، وفيه يحق لكل شخص في البلد ارتكاب أي جريمة تحلوا له دون أن يلاحق قضائيا خلال فترة التطهير ما بعد تلك الفترة تعد جريمة يعاقب عليها القانون، في حالة هذا الفيلم تعد السينما مؤثرا فقط.



الخلاصة أن العنف موجود في السينما أو في ألعاب الفيديو أو حتى من دونهما، ولكن طبيعة البشر أن يعلقوا مساوئهم على أي شيء.