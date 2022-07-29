أسامة المنصور



كشف رئيس نادي «965 للمحركات» الشيخ محمد خالد الجراح أن هناك جهودا تبذل لإنشاء أكاديمية متخصصة برياضة المحركات، مؤكدا أن الفكرة مطروحة منذ وقت وتمت مناقشتها من قبل مجلس إدارة النادي، وسيتم التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية للبدء في تنفيذها على أرض الواقع.



وأضاف الخالد في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن من أبرز الخطوط العريضة التي ستبنى عليها تلك الأكاديمية هي توفير مناخ جيد للجيل القادم لنصل معه الي ممارسة مثالية لرياضة السيارات ورياضة الدراجات النارية وصولا الي الرياضات البحرية الميكانيكية، لافتا الى أن رياضة المحركات اليوم بصورتها الشمولية ان جاز التعبير ترتبط ارتباطا وثيقا بما يطلق عليه بعالم الهندسة الميكانيكية وما يندرج تحته من تقنيات فنية متعددة متعلقة بالاداء الميكانيكي.



نتائج إيجابية



وقال الخالد انه بالتوازي مع هذه التقنية سنجد أيضا أن رياضة المحركات تستوعب أيضا الجوانب الادارية فعلى سبيل المثال لا الحصر فان لكل فريق رياضي ادارة تقوم بالتنسيق له فيما يخص المشاركات سواء على الصعيد المحلي أو الخارجي، وكذلك تتولى مهمة الجانب الإعلامي وكيفية التسويق للفريق أو اللاعب، وكل تلك المعطيات وغيرها الكثير ستكون محورا أساسيا من المحاور التي تقوم عليها الاكاديمية لنصل جميعا الي الهدف الأسمى من إنشاء هذه الأكاديمية وهو فتح آفاق جديدة للإبداع والتطوير والابتكار للمتسابق الكويتي بشتى صور الرياضة وبكل تأكيد ستكون نتائج هذه الأكاديمية إيجابيا وستعود بالمنفعة للمجتمع الكويتي الذي هو بأمس الحاجة الي وجود مثل هذا النوع من الأكاديميات التي سبقتنا العديد من الدول الخليجية والعربية في تنفيذها وجاءت بنتائج إيجابية.



وأشار الخالد الى أن أبواب الأكاديمية ستكون مفتوحة للجميع دون استثناء وذلك من مبدأ المسؤولية الاجتماعية وسنسعى أيضا الي استقطاب أكبر عدد من الفئات العمرية من 5 سنوات فما فوق من خلال توفير برامج ترفيهية وتثقيفية في إطار رياضة المحركات تهدف إلى تعليمهم كمرحلة أولى تليها الفئات المختلفة كمرحلة ثانية لطلبة المدارس وطلبة الجامعات، وسنتطرق في تلك البرامج الي الأمور الفنية المتعلقة بالمركبات وتثقيفهم بجوانب السلامة المرورية مما سيسهم في بث روح السلامة وتعزيزها.



وأكد أن الأمل معقود في الوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع الكويتي من خلال إيجاد أرضية خصبة للتعاون الايجابي مع مختلف الجهات الحكومية وكذلك الأسر، لان هذا التعاون سيسهم في التقليل من الممارسات الخاطئة لدى الشباب التي كانت تمارس في طرقاتنا العامة لذلك نريد أن نكون جزءا من الحل وسنرى الشباب الكويتي ملتزما ومتقيدا بإجراءات السلامة المرورية مع مرور الوقت.



دور إيجابي



واشاد الخالد بدور الهيئة العامة للرياضة في تعزيز المفاهيم التي من شأنها أن تصقل قدرات الشباب الكويتي وتنمية مواهبهم وقد سعت الهيئة للعمل على رفع ورقي رياضة المحركات الكويتية بمختلف مسمياتها وبناء جيل جديد ونشر مفهوم الرياضة الآمنة.