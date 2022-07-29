سعيا للتواصل الدائم مع عملائه لتقديم أفضل الخدمات المصرفية في كل الأوقات، يعلن البنك التجاري الكويتي عن استمرار تقديم خدماته المصرفية للعملاء خلال عطلة رأس السنة الهجرية من خلال فرع مطار الكويت الدولي T1 قاعة الوصول على مدار الساعة بالإضافة إلى فرع الأفنيوز من الساعة 10:00 صباحا إلى الساعة 10:00 مساء طوال فترة العطلة ما عدا يوم الجمعة من الساعة 4:00 عصرا إلى الساعة 10:00 مساء.



علما أن الخدمات متوافرة على مدار الساعة من خلال أجهزة الخدمة الذاتية في فروعنا التالية: الفرع الرئيسي - حولي - شارع بيروت - الجهراء - خيطان - السالمية - الفحيحيل مجمع أجيال - الدائري السادس - وشارع فهد السالم.



ويعلن البنك أيضا عن استمرار تقديم خدماته على مدار الساعة عبر القنوات الإلكترونية والرقمية وهي خدمة الفيديو المباشر عبر تطبيق البنك CBK mobile والموقع الإلكتروني www.cbk.com، إضافة إلى مركز خدمة العملاء والتواصل عبر خدمة الواتساب على رقم 888225-1، الذي يستقبل اتصالات العملاء على مدار الساعة، ويقوم بالرد على استفساراتهم وتقديم الخدمات لهم في أسرع وقت من خلال فريق عمل مؤهل.



وبهذه المناسبة، يهنئ البنك التجاري الكويتي الجميع بحلول رأس السنة الهجرية الجديدة، متمنيا لهم عطلة سعيدة، علما أن البنك سوف يباشر أعماله بشكل معتاد يوم الاثنين الموافق 1 أغسطس 2022، وكل عام والجميع بخير.