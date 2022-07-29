دخلت أول قافلة مساعدات أممية إلى شمال غرب سورية، عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، بعد تمديد تفويض دخول المساعدات عبر الحدود لمدة ستة أشهر. ونقل موقع «عنب بلدي» عن مدير مكتب العلاقات العامة والإعلام في معبر «باب الهوى» مازن علوش إن 14 شاحنة محملة بقرابة 300 طن من المواد الطبية والأدوات اللوجستية متضمنة خيما للنازحين، دخلت مناطق سيطرة المعارضة في محافظة إدلب ومحيطها.



ويأتي دخول الدفعة الجديدة من المساعدات بعد توقف مؤقت بسبب الخلاف بين روسيا التي تريد ان يكون دخول المساعدات عبر مناطق سيطرة الحكومة في دمشق واغلاق المعابر، وبين الدول الغربية التي تريد ادخال المساعدات لمساعدة نحو 4 ملايين سوري يقطنون المنطقة بينهم مئات آلاف النازحين.



ونجحت روسيا في فرض شروطها وقلصت التفويض من سنة كما كان يريد الغرب الى ستة أشهر فقط، وهو ما سمح لمجلس الأمن بالتصويت على تمديد التفويض في 12 يوليو الجاري.