شهدت محافظة السويداء جنوب سورية أمس، حالة من الهدوء الحذر بعد اشتباكات عنيفة استمرت يومين بين فصائل محلية مسلحة أوقعت 17 قتيلا على الأقل وعشرات الجرحى.



فقد أنهت الفصائل المحلية ومقاتلون محليون من «حركة رجال الكرامة» وجود مجموعة «حركة قوات الفجر»، إلا أن زعيم المجموعة راجي فلحوط الذي يقال انه تابع لقوات الـ «الأمن العسكري» تمكن من الهرب.



ونفت حركة رجال الكرامة في بيان نشرته على صفحتها في موقع «فيسبوك»، ما جرى تداوله سابقا حول أسر المدعو راجي فلحوط متزعم ميليشيا «قوات الفجر» بعد محاصرته مع عدد من عناصره في بلدة عتيل.



وقالت، في بيان نشرته عبر صفحتها في فيسبوك، إن شباب الحركة طوقوا منزل فلحوط فجر الأربعاء، وذلك بعد حرق مقر الميليشيا الرئيسي في قرية سليم. وأضافت: «بعد اقتحام منزل راجي فلحوط من قبل عناصر حركة رجال الكرامة والشباب المؤازرين (..) لم يتم العثور عليه خلافا لما تم تداوله من أخبار وبقي مصيره مجهولا»، مشيرة إلى أنه «تم قتل وأسر جميع العناصر الإرهابية الموجودة في المنزل».



من جهته، قال الشيخ حمود الحناوي، أحد مشايخ العقل الثلاثة في محافظة السويداء، لـ«شينخوا» إن «السويداء تشهد حالة من الهدوء الحذر عقب الاشتباكات التي شهدتها المحافظة على مدار يومين متتاليين، أسفرت للأسف عن سقوط ضحايا من المدنيين الأبرياء».



وكانت الاشتباكات بدأت في المحافظة ذات الأغلبية من طائفة الموحدين الدروز، يوم الثلاثاء الماضي بين فصيل (حركة قوات الفجر) الموالي لدمشق بزعامة فلحوط، الذي يتخذ من بلدة عتيل مقرا رئيسيا له، وفصيل «رجال الكرامة» المعارض له والذي يتزعمه الشيخ يحيى الحجار ومسلحون محليون من أهالي محافظة السويداء، بحسب مصادر محلية.



ونقلت «رويترز» عن ريان معروف، الناشط ومدير موقع السويداء 24 الإعلامي المحلي، ان السكان يشعرون بإحباط متزايد من قيام مقاتلين مدعومين من الحكومة باعتقالات تعسفية وإقامة حواجز طرق عشوائية وعمليات خطف من أجل الحصول على فدية.