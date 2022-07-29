ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع أمس الخميس، بعدما أشار جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال أن يبطئ البنك المركزي الأميركي وتيرة رفع أسعار الفائدة في الشهور المقبلة، مما أثر على الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية.



وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1745.20 دولارا للأوقية بحلول 0912 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى له منذ الثامن من يوليو. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.4% إلى 1743.70 دولارا للأوقية، بحسب «رويترز».



رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بواقع ثلاثة أرباع نقطة مئوية يوم الأربعاء الماضي، في محاولة لتخفيف حدة أشد تضخم تشهده البلاد منذ الثمانينيات.



وقال باول إن زيادة أخرى «كبيرة بشكل غير عادي» في أسعار الفائدة قد يكون من المناسب طرحها في اجتماع السياسة في سبتمبر، لكن القرار سيتخذ بناء على البيانات الاقتصادية الواردة من الآن وحتى ذلك الحين.



وانخفض مؤشر الدولار 0.2% لأدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أسابيع، مما يجعل الذهب أقل تكلفة على حاملي العملات الأخرى.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 19.38 دولارا للأونصة، وارتفع البلاتين 0.7% إلى 892.36 دولارا، كما صعد البلاديوم 2.9% إلى 2090.42 دولارا.