أكد محافظ حولي علي الأصفر على أهمية الاستفادة من مشاريع الطاقة المستدامة التي تقدمها جمعيات النفع العام المهتمة بشؤون الطاقة والبيئة، وذلك لما لها من فوائد بيئية واقتصادية.



جاء ذلك خلال استقباله لرئيسة مجلس إدارة الجمعية الكويتية للطاقة المستدامة م. سعاد الحسين، وأمين السر د. أيمن القطان في ديوان عام المحافظة أمس.



وقد أثنى محافظ حولي على الجهود التي تقوم بها الجمعية، مشيرا إلى ان مشاريع الطاقة المستدامة تساعد على توفير ميزانية الدولة عبر الاستغناء عن مصادر الطاقة التقليدية، كما انها تخفف من تلوث الجو كونها تعتمد على الطاقة الصديقة للبيئة.



من جانبها، تقدمت رئيسة مجلس إدارة الجمعية الكويتية للطاقة المستدامة م. سعاد الحسين بالشكر لمحافظ حولي على ما شهدوه من اهتمام لتطوير مناطق المحافظة والسعي لعمل نقلة نوعية في الخدمات المقدمة لسكان المحافظة.



وقد عبرت الحسين عن تفاؤلها واهتمامها بالأفكار التي تم طرحها خلال اللقاء، معربة عن أملها بأن تكون محافظة حولي نموذج في استخدام الطاقة المتجددة.



كما أعرب امين سر الجمعية د. أحمد القطان عن ترحيبه واستعداد الجمعية لتقديم أفضل الخدمات الاستشارية ووضع خطة عمل متكاملة لتطبيق تلك الأفكار على أرض الواقع.



هذا، وقد تضمن الاجتماع مناقشة تطوير محطات النقل الجماعي في المحافظة وتحويلها إلى نقاط صديقة للبيئة، بالإضافة إلى زيادة المساحات الخضراء في كافة مناطق المحافظة عبر استخدام الطاقة المتجددة لتنفيذ تلك الأفكار.