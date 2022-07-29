عادت كاميرا المخرج المميز علي العلي لتدور مجددا في بيروت، بين أروقة السجن الضخم الذي بني خصيصا لتنفيذ مسلسل «عنبر 6»، في جزئه الثاني، بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من العمل متصدرا الترند طيلة فترة عرضه في مختلف الدول العربية، ومتربعا على صدارة الأعلى مشاهدة عبر منصة شاهد في السعودية، الكويت، البحرين، الإمارات، لبنان، سوريا، الأردن وحول العالم.



العمل بجزئه الثاني من أعمال شاهد الأصلية إنتاج Eagle Films/ جمال سنان، معالجة دعاء عبدالوهاب، وتطوير هاني سرحان، ويضم نخبة من نجوم الوطن العربي منهم: صبا مبارك، فاطمة الصفي، أيتن عامر، نواف الظفيري، جمانة كريم، كريستين شويري، علي منيمنة، أنس طيارة، إيلي متري، رانيا عيسى، رنين مطر، غريتا عون، نتاشا شوفاني، روزي الخولي، جناح فاخوري، سلوى محمد، مي سليم وغيرهم.



وقد انضم للجزء الثاني من العمل مجموعة من الأسماء المميزة منهم النجوم مرام علي، فايز قزق، نهلة داود، فارس ياغي، يوسف حداد، أسعد رشدان، أسعد حداد، دوري السمراني وآخرون.