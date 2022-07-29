دمشق ـ هدى العبود



أكد الكاتب فادي حسين لـ«الأنباء» ان تصوير عشارية «وصايا الصبار» مع المخرج سمير حسين سيتم خلال الأيام القادمة والعشارية من انتاج IMPERIES STUDIO كباكورة لأعمالها، ويضم العمل نجوم الدراما السورية وفي مقدمتهم الفنان عبد المنعم عمايري، صفاء سلطان، أمل عرفة، فايز قزق، روبين عيسى، رنا العضم، بشار إسماعيل، علي كريم، سناء سواح، عامر علي، عاصم حواط، علاء قاسم، يوسف المقبل، مهران نعمو، حسام الشاه، تسنيم باشا، فرح خضر، نسيم أبو دان، وآخرون، والعمل يتألف من عشر حلقات ستعرض خارج الموسم الرمضاني على إحدى منصات البث العربية، نافيا أن يكون العرض في رمضان.



وعن مضمون عشارية «وصايا الصبار»، قال حسين: بداية العشارية تتناول حياة عائلتين سوريتين من طبقتين مختلفتين مستوحاة من مسرحية «ماكبت» للأديب الانجليزي وليم شكسبير تدور الأحداث حول الصراع على السلطة والمال بين عائلتين إحداهما صاحبة نفوذ ومال، وأخرى فقيرة مسحوقة في القاع، يجمعهما ماض مشترك ومربك، يعود إلى الواجهة من جديد، فتتحول حياتهما إلى فوضى لا تحتمل وتستحيل السيطرة عليها.



وعن سبب تسمية العشارية بـ«وصايا الصبار»، قال حسين: «الاسم مستوحى مجازيا من مضمون العمل»، وإذا عدنا الى تاريخ تلك النبتة تاريخيا نجد أن رسم نبات الصبار عثر عليه محفورا على جدران المعابد المصرية منذ 4000 عام قبل الميلاد، حيث كانوا يقدسونه كنبتة ملكية، كما أن نبات الصبار مهما اعتنيت به لا يمكن أن يطرح لك الورود مثلا، وهذا إسقاط على شخصيات العمل، وما يميز هذا العمل أنه بعيد كل البعد عن نمط الجريمة الغامضة والبحث عن الجناة وما الى ذلك، فلكل شخصية وجود من خلال ماضيها وحاضرها الذي يربطها بباقي الشخصيات، وطالما أن تلك الشخصيات لا تقوى على طي صفحة الماضي ونسيانه، فمن الطبيعي أن تتوالى المصائب الدامية في حاضرها، فتصبح مصائرها على المحك.



وردا على سؤال يتعلق بأنه يستعد لكتابة الجزء الثاني من المسلسل البدوي صقار، واستبداله بمسلسل قيامة الدم، قال: اقترحت على الشركة ان مسلسل صقار بجزئه الأول لا يحتمل جزءا ثانيا، إضافة الى الفترة المتباعدة بين الجزأين وبعد المناقشات تم الاتفاق على ان يكون البديل مسلسلا آخر بعنوان «قيامة الدم» يتناول حياة القبائل البدوية عام 1913 في ظل تواجد الإمبراطورية العثمانية في الوطن العربي، وكيف كان تأثيرها على البدو، وسيتصدى للإخراج شعلان الدباس ومن إنتاج شركة غولدن لاين.