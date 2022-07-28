باريس- وكالات: استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي، وصافحه مطولا عند مدخل قصر الإليزيه، وذلك بمناسبة زيارة سموه الرسمية إلى باريس، ثاني محطة في جولته الأوروبية التي شملت أيضا اليونان.



وعقد الجانبان محادثات رسمية في «الإليزيه» فور وصول سمو الأمير محمد بن سلمان، تركزت على العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، ثم أعقبها عشاء عمل.



وتطرق الجانبان إلى عدة قضايا في مقدمتها: الحرب الروسية في أوكرانيا وتداعياتها على العالم والشرق الأوسط، وأمن الطاقة والبرنامج النووي الإيراني.



ووصل الأمير محمد بن سلمان إلى مطار أورلي في باريس في وقت سابق، حيث كان في استقباله وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لومير.



وجاءت زيارة ولي العهد السعودي لفرنسا بعد تلك التي قام بها ماكرون إلى جدة في ديسمبر الماضي.



وكان ولي العهد السعودي قد توجه إلى فرنسا المحطة الثانية والأخيرة في جولته الأوروبية، قادما من اليونان، بعد زيارة استمرت يومين وشهدت توقيع البلدين عددا من مذكرات التعاون العسكرية والاقتصادية.



وأكد ولي العهد السعودي قبيل مغادرته اثينا أن زيارته لليونان أتاحت فرصة للتأكيد على قوة العلاقات بين البلدين.



وتضمنت الاتفاقيات التي وقعتها السعودية واليونان إدراج اتفاقية للتفاهم والتعاون في المجال الصحي، بالإضافة الى مذكرة تفاهم بمجال التعاون العلمي والتقني.



وتأتي هذه الزيارات الرسمية للأمير محمد بن سلمان إلى كل من اليونان وفرنسا بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، و«انطلاقا من حرصه على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة للأمير محمد بن سلمان»، وفق بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي.