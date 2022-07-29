بلغت نحو 7.5 ملايين دينار في 2021.. مقارنة مع 4.6 ملايين في 2020

علي إبراهيم

كشفت بيانات رسمية، اطلعت عليها «الأنباء»، أن واردات الكويت من الفحم بدأت ترتفع مجددا بعدما شهدت تراجعا كبيرا منذ بدء جائحة كورونا حتى الآن.

وأظهرت البيانات أن قيمة واردات الكويت من الفحم والكوك وقوالب سقاط الفحم بلغت نحو 7.5 ملايين دينار في 2021 وأن 61% من تلك الواردات جاءت في الفترة منذ يناير حتى يونيو 2021 بما قيمته 4.59 ملايين دينار.

يأتي ذلك بينما ارتفعت واردات الكويت من تلك المنتجات في 2021 بنحو 2.9 مليون دينار مقارنة مع 2020 والتي بلغت حينها نحو 4.61 ملايين دينار، ولكن عند المقارنة مع الوضع ما قبل ظهور جائحة كورونا سنجد أن واردات الكويت من الفحم شهدت تراجعا كبيرا خلال 2020 بما قيمته نحو 7.06 ملايين دينار، حيث بلغت في 2019 نحو 11.67 مليون دينار.