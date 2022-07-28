عواصم- وكالات: أجرى رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي تعديلا محدودا طال وزارات بينها الدفاع في حكومة معين عبدالملك المشكلة بموجب (اتفاق الرياض) الموقع في نوفمبر 2019.



وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن قرار جمهوريا قضى بتعيين رئيس هيئة أركان العمليات المشتركة في الجيش اليمني اللواء الركن محسن محمد الداعري وزيرا للدفاع وترقيته إلى رتبه فريق.



وأوضحت الوكالة أن القرار شمل تعيين الدكتور سعيد سليمان الشماسي وزيرا للنفط والمعادن والمهندس مانع يسلم بن يمين وزيرا للكهرباء والطاقة والمهندس سالم محمد الحريزي وزيرا للأشغال العامة والطرق.



وفي سياق متصل، أصدر العليمي قرارا رئاسيا بتعيين وزير الدفاع السابق الفريق الركن محمد علي المقدشي مستشارا لرئيس مجلس القيادة لشؤون الدفاع والأمن.