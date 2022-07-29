يعتبر جدري القرود، الذي دفع منظمة الصحة العالمية مؤخرا إلى إطلاق أعلى مستوى من التأهب بسبب انتشاره الآخذ في الازدياد بأنحاء العالم، مرضا ڤيروسيا سريع الانتشار ظهر في السبعينات في أفريقيا.

فيما يأتي التواريخ الرئيسية لهذا المرض حيواني المصدر وغير الخطير عموما والمشابه في أعراضه للجدري البشري الذي تم القضاء عليه عام 1980.

- 1970:

اكتشاف أول إصابة : اكتشف جدري القردة للمرة الأولى لدى البشر عام 1970 في جمهورية الكونغو الديموقراطية لدى فتى يبلغ 9 سنوات، وفق منظمة الصحة العالمية.

ومنذ ذلك التاريخ، سجلت إصابات بشرية بجدري القردة في مناطق ريفية أو مناطق غابات في 11 بلدا أفريقيا، هي: بنين والكاميرون وساحل العاج والغابون وليبيريا ونيجيريا وجمهورية أفريقيا الوسطى والكونغو وجمهورية الكونغو الديموقراطية وسيراليون وجنوب السودان.

- 2003:

في عام 2003 سجل أول تفش لجدري القردة خارج القارة الإفريقية في الولايات المتحدة، ففي يونيو 2003، أبلغت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي ديسي) عن 87 إصابة (بما في ذلك 20 إصابة مؤكدة من خلال التحليلات) لكن لم تسجل أي وفيات.

ويعتقد أن المرض انتشر في الولايات المتحدة بعد انتقاله إلى كلاب برار محلية عبر قوارض مستوردة من غانا.

- 2017:

طفرة وبائية في نيجيريا منذ العام 2017، التي شهدت «طفرة وبائية واسعة النطاق» حاليا وفق منظمة الصحة العالمية.

وأبلغ عن حالات متفرقة لمسافرين من نيجيريا خارج أفريقيا: في إسرائيل (سبتمبر 2018) وفي المملكة المتحدة (سبتمبر 2018 وديسمبر 2019 ومايو 2021 والشهر نفسه من العام 2022) وفي سنغافورة (مايو 2019) وفي الولايات المتحدة (يوليو ونوفمبر 2021).

- 2022:

تسجيل تفشيات خارج أفريقيا اعتبارا من مايو 2022، حيث ظهرت إصابات بجدري القردة في بلدان لم يكن المرض مستوطنا فيها.

ففي المملكة المتحدة في بداية مايو الماضي، اكتشفت العديد من الإصابات. واعتبارا من 20 من الشهر ذاته، سجلت في البلاد 20 إصابة.

وبدأ يظهر المرض في دول أوروبية أخرى: ألمانيا وبلجيكا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال والسويد.

وأحصت منظمة الصحة العالمية 80 إصابة مؤكدة في كل أنحاء العالم، مع الإبلاغ عن إصابات أيضا في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا.

- أواخر مايو 2022:

تم تطعيم الأشخاص المخالطين في 23 مايو الماضي، حيث أعلنت الولايات المتحدة تلقيح أشخاص مخالطين للمرضى بلقاحات الجدري التي تعتبر فعالة أيضا ضد جدري القرود.

وفي 26 مايو أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يستعد لشراء لقاحات وعلاجات لجدري القردة فيما بدأت فرنسا أولى عمليات التلقيح للمخالطين في 27 من الشهر.

ومطلع يونيو الفائت تم تسجيل أكثر من ألف إصابة، وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس تسجيل «أكثر من ألف إصابة مؤكدة» في 29 بلدا حيث لم يكن المرض مستوطنا.

وفي 25 يونيو 2022 اعتبر أن هذا التفشي يمثل تهديدا صحيا مقلقا جدا لكنه لم يعلن حالة طوارئ صحية عامة.

وفي 21 يونيو تم عمل تلقيح وقائي، حين دعت المملكة المتحدة، التي كانت تعد حتى ذلك التاريخ حوالي 800 إصابة، إلى التلقيح الوقائي للرجال «المعرضين للخطر»، خصوصا المثليين الذين لديهم شركاء متعددون. وفي 8 يوليو اقترحت فرنسا أيضا التلقيح الوقائي.

وفي 23 يوليو الجاري أطلقت منظمة الصحة العالمية أعلى مستوى من التأهب في محاولة لاحتواء تفشي جدري القرود.