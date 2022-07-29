أعرب رئيس نادي برشلونة، وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، جوان لابورتا عن رغبته في رؤية نجم النادي السابق الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي ينهي مسيرته "بقميص البارسا"، حسب تصريحات نقلتها الصحف الإسبانية اليوم الجمعة.

وأوضح رئيس النادي الكاتالوني أنها مجرد أمنية وأنه "لم تتم مناقشة أي شيء" في معرض رده في نيويورك على ما أوردته وسائل إعلام إسبانية الأسبوع الماضي، أن مدرب برشلونة تشافي طلب من إدارة النادي دراسة إمكانية إعادة الأرجنتيني الى صفوف بلاوغرانا.

وأوضح لابورتا أن "مرور ميسي في برشلونة لم ينته كما كنا نتمنى جميعًا"، مشيرًا بشكل خاص إلى "الأسباب الاقتصادية" التي أدت إلى رحيله عن باريس سان جرمان الفرنسي في عام 2021 بعد 16 عامًا قضاها في إسبانيا.

وأضاف: "أعتقد أن برشلونة مدين معنويا لليو ميسي، نود أن تنتهي مسيرته بقميص برشلونة ووسط التصفيق له في جميع الملاعب وأينما ذهب".

وتابع "كنت مسؤولا أيضا عن هذه النهاية. نهاية مؤقتة لانني أعتقد أننا سنحوّل هذه الامنية إلى حقيقة".

وعاش ميسي (35 عاماً) المنتقل إلى باريس سان جرمان قبل عام بعد رحيله عن برشلونة وهو يبكي، موسمًا أول معقدًا في باريس، بتسجيله 11 هدفًا في 34 مباراة، بعيدًا عن معاييره المعتادة مع النادي الكاتالوني. ويبقى عام واحد في عقده مع النادي الباريسي، مع سنة إضافية اختيارية.