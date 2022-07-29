سخر كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد من لافتة رفعتها جماهير أتلتيكو مدريد بعد تقارير تحدثت عن إمكانية لعبه لأتلتيكو. مع تبقي موسم واحد في عقده مع النادي، وذلك لشعوره بالاستياء من تقاعس الإدارة وعدم إبرام صفقات قوية في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، فضلا عن غياب الفريق عن النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.

ويتمسك خورخي مينديز وكيل رونالدو بمسألة رحيل الدون بشكل نهائي عن النادي الإنجليزي هذا الصيف، رغم حقيقة فشله حتى الآن في تسويق اللاعب لأندية أوروبية كبيرة، وإن كانت فكرة انتقاله إلى أتلتيكو مدريد، المشارك بدوري أبطال أوروبا، طرحتها تقارير صحفية مختلفة.

وردا على هذه التقارير، رفعت جماهير أتلتيكو مدريد لافتة خلال إحدى الحصص التدريبية للفريق، وكتبت عليها "لا لكريستيانو رونالدو"، وذلك في إشارة لتاريخ اللاعب مع ريال مدريد.

إحدى الصفحات المهتمة بأخبار رونالدو على موقع "إنستغرام"، قامت بنشر صورة لافتة جماهير أتلتيكو مدريد، ليرد عليها رونالدو بإيموجي "ضحك" .الأمر لم يتوقف عن ذلك الحد، بل ان شقيقة اللاعب، إيلما أفيرو دخلت هي الأخرى على خط الجدل، ونشرت "إستوري" عبر "إنستغرام"، كتبت فيه: "يمكن للبعض الاستمرار في التحدث مثل الببغاء، سوف يسكت الجميع في أي وقت من الأوقات، الصبر فقط".

تجدر الإشارة إلى أن رونالدو شعر بالغضب من كثرة التقارير الصحفية المتضاربة بشأن مستقبله، وكتب عبر "إنستغرام": "من المستحيل عدم كتابة شيء عني ولو ليوم واحد، وإلا فالصحافة لن تكسب المال .. إن لم تكذبوا فلن تجذبوا انتباه الناس، استمروا بهذا حتى تصلكم بعض الأخبار الصحيحة عني في وقت قريب".