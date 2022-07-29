اظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم الجمعة أن صادرات الكويت من النفط الخام إلى اليابان تراجعت في يونيو الماضي بنسبة 7.1 في المئة عن العام السابق لتصل الى 75.70 مليون برميل ما يعادل 190 ألف برميل يوميا في أول انخفاض في أربعة أشهر.

وقالت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية في تقرير أولي إن الكويت بصفتها ثالث أكبر مزود للنفط لليابان قدمت 8.3 في المئة من إجمالي واردات الدولة الاسيوية من الخام.

واضافت ان اجمالي واردات اليابان من النفط الخام نمت في يونيو الماضي بنسبة 17.5 في المئة على أساس سنوي إلى 2.28 مليون برميل يوميا بزيادة للشهر الحادي عشر على التوالي.

وشكلت الشحنات من الشرق الأوسط 94.7 في المئة من الإجمالي بزيادة 2 نقطة مئوية عن العام السابق.

ووفقا للبيانات احتفظت المملكة العربية السعودية بصدارة قائمة مزودي اليابان بالنفط حيث ارتفعت الواردات من المملكة بنسبة 27.5 في المئة عن العام السابق لتصل إلى 912 ألف برميل يوميا تليها الإمارات العربية المتحدة بنحو 904 الف برميل يوميا بزيادة 39.5 في المئة.

واحتلت قطر المرتبة الرابعة بـ152 ألف برميل يوميا والإكوادور الخامسة بـ46 الف برميل يوميا على التوالي.

وتعد اليابان هي ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الصين والولايات المتحدة.