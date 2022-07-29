يقع المديرون عادة في حيرة بين الاعتماد على وكالات توظيف تتولى مسؤولية اختيار أفضل المواهب، أو الاعتماد على موظفين من داخل الشركة بدوام كامل لتولي هذه المسؤولية، وكل خيار منهما في الواقع له مزاياه وعيوبه، ويعتمد الاختيار فيما بينهما على احتياجات الشركة.

وحتى يتمكن المديرون من تحديد الأنسب للشركة من كلا الخيارين، يحتاجون أولاً إلى معرفة إيجابيات وسلبيات كلاهما، وهو ما نستعرضه في هذا التقرير.

التعهيد الخارجي مقابل التوظيف الداخلي

- المسؤوليات

- في التعهيد الخارجي يقوم صاحب الشركة بنقل جزء أو كل مسؤوليات التوظيف لوكالة خارجية، مما يمكن الشركة من التركيز على مهام العمل الأساسية الأخرى.

- بينما في حالة التوظيف الداخلي يكون أعضاء فريق التوظيف جزءاً من الشركة، ويعملون بدوام كامل.

- والميزة في ذلك أنهم يفهمون جيداً ثقافة العمل واحتياجات الشركة، فهم لا يختارون أفضل المواهب فقط، وإنما يختارون من يناسبون ثقافة الشركة.

- توفير التكاليف

- عنصر التكلفة عامل آخر يجب أن يضعه المديرون في اعتبارهم عند الاختيار ما بين التعهيد الخارجي والتوظيف الداخلي.

- فالأخير يمكن أن يكون مكلفاً لأن الشركة ستكون مضطرة لدفع رواتب موظفين بدوام كامل، وغير ذلك من مزايا يحصل عليها الموظفون الثابتون.

- على الجانب الآخر لا تكلف وكالات التوظيف الشركات أموالاً كبيرة، لأن الشركات لن تستعين بها عادة إلا في حالة إذا ما كانت لديها وظائف شاغرة.

- ومن ثم يمكن أن يكون ذلك هو الخيار الأمثل للشركات الصغيرة التي ليست لديها ميزانية كافية لدفع رواتب موظفين موارد بشرية بدوام كامل.

- مدى التحكم في عملية التوظيف

- عندما تفوض الشركة مهام التوظيف لوكالة خارجية، تصبح العملية برمتها خارج نطاق سيطرتها، على عكس الاعتماد على موظفين من داخلها، حيث يمكن للشركة في هذه الحالة تفويض المهام بالشكل الذي يناسبها، والتدخل إذا ما كان أداء الموظفين ضعيفاً.

- الخبرة

- رغم أن مسؤولي التوظيف من داخل الشركة يفهمون احتياجاتها بشكل كبير، إلا أنهم لا يتمتعون بنفس مستوى خبرة الموظفين في وكالات التوظيف.

- فهذه الوكالات تتولى مسؤولية العثور على موظفين لعملاء مختلفين، ومن ثم تتمتع بخبرة كبيرة، كما أن لديها علاقات قوية في السوق تمكنها من إيجاد أفضل المواهب.

إيجابيات وسلبيات التعهيد الخارجي والتوظيف الداخلي