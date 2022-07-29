فوجئ آلاف السياح البريطانيين الذين تدفقوا على إسبانيا خلال الأيام القليلة الماضية مع بدء موسم العطلات الصيفية والإجازات المدرسية، بشرط جديد غير مسبوق عرقل دخول بعضهم الى أراضي إسبانيا وأفشل خططهم لقضاء العطلة هناك، وذلك في إطار الإجراءات الجديدة التي بات يواجهها البريطانيون بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وذكر تقرير نشرته صحيفة "الصن" البريطانية، واطلعت عليه "العربية نت"، أن رد فعل العديد من السياح البريطانيين كان غاضباً بعد أن اكتشفوا أن السلطات في إسبانيا فرضت مزيداً من الشروط حتى تسمح لهم بالدخول وقضاء العطلات والإجازات المعتادة.

ومن المعروف أن إسبانيا هي واحدة من أكثر الوجهات السياحية التي يقصدها البريطانيون، حيث يتدفق مئات الآلاف في كل عام لقضاء عطلاتهم هناك، وخاصة في المدن الساحلية، فيما يمتلك كثير من البريطانيين منازل أو شققا صغيرة لغايات قضاء الإجازات والعطلات في إسبانيا.

وأوضحت "الصن" أن الشرط الجديد الذي بات ينبغي على البريطانيين وضعه في اعتبارهم هو أنه قد يُطلب منهم إثبات قدرتهم على إنفاق 100 يورو (85 جنيهاً إسترلينياً) في اليوم الواحد من أجل الدخول الى إسبانيا.

وإثبات وجود نقود كافية ليس هو المطلب الجديد الوحيد أيضاً، حيث تقول إسبانيا إن الوافدين البريطانيين قد يضطرون إلى تقديم مجموعة من المستندات عند دخول البلاد بموجب قواعد جديدة تم فرضها بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وبالإضافة إلى طلب إثبات القدرة المالية على إنفاق ما لا يقل عن 100 يورو في اليوم، وإثبات أن لديهم ما لا يقل عن 900 يورو كمبلغ متاح لعطلتهم، يمكن أيضاً لسلطات الحدود الإسبانية أن يطلبوا من السائحين إثبات أن لديهم تذكرة سفر وإقامة محجوزة لإقامتهم.

وتقول الإرشادات الإسبانية أن الأموال يمكن أن تكون في شكل عملة أجنبية أو شيكات سياحية أو نقداً أو خطابات دفع أو بطاقات ائتمان، وإذا لم يتمكن السائحون البريطانيون من إثبات قدرتهم على إعالة أنفسهم مالياً فقد يُمنعون من الدخول، بحسب ما تؤكد جريدة "الصن".

وهذه الشروط الجديدة، التي فاجأت بعض البريطانيين، أصبحت سارية المفعول منذ بداية العام الحالي، أي اعتباراً من اللحظة التي أصبحت فيها بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي، حيث تندرج بريطانيا الآن ضمن فئة "الدولة الثالثة" بالنسبة لأوروبا، مما يعني إجراء المزيد من الفحوصات عند دخول رعاياها.

وقال أحد السياح البريطانيين معلقاً على هذه التعليمات: "أعتقد أن المنتجعات الإسبانية ستكون فارغة بعض الشيء".

وأضاف آخر: "85 جنيهاً إسترلينياً في اليوم للشخص الواحد.. ماذا لو كنتُ مشمولاً؟"، في اشارة الى أن السائح أحيانا ما يقوم بالحجز في منتجع يشمل الإقامة والأكل والشرب، ما يعني أنه لن يحتاج هذا المبلغ.

واتهم سائح بريطاني إسبانيا بمحاولة "تقييد الأشخاص الذين يأتون لقضاء عطلة ليس لديهم الكثير من المال".