أظهرت بيانات صادرة عن معهد الإحصاء التركي، اليوم الجمعة، أن عجز التجارة الخارجية للبلاد ارتفع 184.5% على أساس سنوي إلى 8.167 مليار دولار في يونيو، مع ارتفاع الواردات بنسبة 39.7%.

وأوضحت البيانات، أن الواردات بلغت 31.595 مليار دولار، بينما زادت الصادرات 18.7% إلى 23.428 مليار دولار، وفقا لـ" رويترز".

وتهدف تركيا، بموجب برنامج اقتصادي تم الكشف عنه العام الماضي، إلى التحول لتحقيق فائض في ميزان المعاملات الجارية عبر زيادة الصادرات وخفض أسعار الفائدة، على الرغم من ارتفاع التضخم وتراجع العملة.

وأشارت البيانات، إلى أن العجز في النصف الأول من العام، ارتفع 142.7% إلى 51.40 مليار دولار.