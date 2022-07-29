سعى الرئيس الأميركي، جو بايدن، لتهدئة قلق الناخبين بشأن حالة الاقتصاد، قائلا إنه ليس مفاجئا حدوث تباطؤ بعد أن أظهرت البيانات أن الاقتصاد انكمش مرة أخرى في الربع الثاني.

وقال في بيان: "ليس من المستغرب أن يتباطأ الاقتصاد بينما يعمل (مجلس) الاحتياطي الاتحادي لخفض التضخم.. نحن على الطريق الصحيح وسنخرج أقوى وأكثر أمانا".

وأصبحت المخاوف بشأن الاقتصاد هي محور التركيز السياسي الأول لبايدن في انتخابات التجديد النصفي في الثامن من نوفمبر، إذ أصبحت سيطرة حزبه الديمقراطي على الكونغرس على المحك.

وانخفضت شعبية بايدن إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 36%، وفقا لاستطلاع "رويترز إبسوس"، مع إدراج الاقتصاد على رأس اهتمامات الناخبين في ظل ارتفاع فواتير البقالة والغاز والإسكان.