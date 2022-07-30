دارين العلي

نفذ فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء بالتنسيق مع بلدية الكويت فريق التدخل السريع في طوارئ العاصمة والمؤسسة العامة للموانئ ووزارة الداخلية حملة على المنطقة الحرة في الشويخ بعد انتشار مقطع ڤيديو لقيام احدى البقالات المتنقلة بسحب التيار الكهربائي من احدى المحطات في المنطقة.

وقال نائب رئيس الفريق أحمد الشمري ان هذا الفيديو يعتبر بلاغا رسميا لجهات الدولة المعنية التي تحركت على الفور حيث تأكد الفريق من صحة ما ورد فيه وسحب التيار الكهربائي بصورة مخالفة من الغرف الخاصة بالكهرباء للجهات الحكومية الموجودة في المنطقة، وتبين ان صاحب البقالة قام بسحب التيار بصورة مستمرة دون اخذ الموافقات ودون علم الوزارة ما استدعى قطع التمديدات وتسجيل محضر مخالفة واثبات حالة.

وقال الشمري انه لا تهاون مع اي تعد يشكل خطرا على سلامة الشبكة والقاطنين في المكان لافتا الى ان الحملة تعتبر ضربة استباقية تمت فجر اليوم حيث قامت كل جهة مشاركة بالحملة بتنفيذ إجراءاتها بحق المخالفة وسحب السيارة الى الحجز.

في سياق متصل، قال الشمري ان مجمل المخالفات للشهر الجاري بلغ 30 حالة متنوعة، لافتا الى ان القضاء على بعض انواع المخالفات بلغ 90%.

وثمن الشمري دعم وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووكيل الوزارة المتواصل للفريق وتذليل الصعوبات امامه، لافتا الى انه سيتم تكثيف الحملات خلال المرحلة المقبلة من ايام الذروة لضبط التعديات التي تؤثر على الشبكة.