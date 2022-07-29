أعلنت شركة ماستركارد زياردة أرباحها في الربع الثاني عن مستوى الفترة نفسها من العام الماضي وتجاوزت توقعات وول ستريت، بفضل طلب المستهلكين "القوي".

وقالت الشركة الأمريكية العملاقة للخدمات المالية وبطاقات الائتمان إن أرباحها بلغت 28ر2 مليار دولار، أو ما يوازي 34ر2 دولار للسهم. يأتي ذلك بالمقارنة مع 07ر2 مليار دولار، أو 08ر2 دولار للسهم، في الربع الثاني من العام الماضي.

وسجلت ماستركارد أرباحا معدلة بعد استبعاد بنود، 5ر2 مليار دولار أو ما يوازي 56ر2 دولار للسهم في الفترة المذكورة.

وارتفعت عائدات الشركة في تلك الفترة بنسبة 4ر21% لتصل إلى 5ر5 مليار دولار مقابل 53ر4 مليار دولار في الفترة نفسها قبل عام.

وقال مايكل مايباخ المدير التنفيذي للشركة اليوم الخميس في بيان: "حققنا نموا قويا في الإيرادات والأرباح مجددا هذا الربع، حيث ظل انفاق المستهلكين قويا ونمت أحجام العمل العابرة للحدود بنسبة 58% عن الفترة نفسها قبل عام".

وقال: "الضغوط التضخمية المتزايدة كان لها تأثير مع ذلك على الإنفاق الكلي للمستهلكين، لكننا نستمر في مراقبة ذلك عن كثب".